NASDAQ Composite Index-Titel Zebra Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Zebra Technologies-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Zebra Technologies eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 16.09.2016 wurde das Zebra Technologies-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 67,26 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Zebra Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 148,677 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 15.09.2026 auf 342,73 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 50 955,99 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 409,56 Prozent.

Zebra Technologies war somit zuletzt am Markt 16,62 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at