Zebra Technologies Aktie

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WKN: 882578 / ISIN: US9892071054

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Zebra Technologies-Performance im Blick 30.09.2026 16:03:40

NASDAQ Composite Index-Titel Zebra Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Zebra Technologies-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Zebra Technologies-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Zebra Technologies-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Zebra Technologies-Anteile bei 236,53 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Zebra Technologies-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,228 Zebra Technologies-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 589,52 USD, da sich der Wert eines Zebra Technologies-Papiers am 29.09.2026 auf 375,97 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 58,95 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Zebra Technologies belief sich zuletzt auf 17,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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