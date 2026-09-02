NASDAQ Composite Index-Titel Zebra Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zebra Technologies-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Zebra Technologies eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurden Zebra Technologies-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 275,95 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,362 Zebra Technologies-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 124,55 USD, da sich der Wert eines Zebra Technologies-Anteils am 01.09.2026 auf 343,70 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 24,55 Prozent.

Zebra Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 16,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at