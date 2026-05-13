Zebra Technologies Aktie
WKN: 882578 / ISIN: US9892071054
|Zebra Technologies-Investmentbeispiel
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13.05.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Titel Zebra Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zebra Technologies-Investment von vor 3 Jahren verloren
Am 13.05.2023 wurde die Zebra Technologies-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Zebra Technologies-Anteile 266,16 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 37,571 Zebra Technologies-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.05.2026 auf 241,79 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 084,39 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 9,16 Prozent verkleinert.
Der Zebra Technologies-Wert an der Börse wurde auf 10,48 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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