Zebra Technologies Aktie
WKN: 882578 / ISIN: US9892071054
|Lukrativer Zebra Technologies-Einstieg?
|
06.05.2026 16:04:08
NASDAQ Composite Index-Titel Zebra Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zebra Technologies-Investment von vor einem Jahr verloren
Das Zebra Technologies-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Zebra Technologies-Papier an diesem Tag bei 250,85 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Zebra Technologies-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,986 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Zebra Technologies-Papiers auf 228,39 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 910,46 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 8,95 Prozent verringert.
Zebra Technologies wurde am Markt mit 10,84 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zebra Technologies Corp.
Analysen zu Zebra Technologies Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Zebra Technologies Corp.
|194,50
|-0,77%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich in Rot -- Wall Streetschließt im Minus -- Asiens Börsen schließlich im Plus - Starke Gewinne in Tokio
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Donnerstag mit Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich mit schwächerer Tendenzen. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Donnerstag Gewinne.