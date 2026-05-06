NASDAQ Composite Index-Titel Zebra Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zebra Technologies-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Zebra Technologies-Aktien verlieren können.

Das Zebra Technologies-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Zebra Technologies-Papier an diesem Tag bei 250,85 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Zebra Technologies-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,986 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Zebra Technologies-Papiers auf 228,39 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 910,46 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 8,95 Prozent verringert.

Zebra Technologies wurde am Markt mit 10,84 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at