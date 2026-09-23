Zebra Technologies Aktie
WKN: 882578 / ISIN: US9892071054
|Performance unter der Lupe
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23.09.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel Zebra Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zebra Technologies von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Zebra Technologies-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Zebra Technologies-Papier bei 314,05 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Zebra Technologies-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,318 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 22.09.2026 auf 361,61 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 115,14 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 15,14 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für Zebra Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 16,55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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