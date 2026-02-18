Zebra Technologies Aktie

WKN: 882578 / ISIN: US9892071054

Langfristige Anlage 18.02.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Titel Zebra Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zebra Technologies-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Zebra Technologies eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 18.02.2023 wurde die Zebra Technologies-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 322,58 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Zebra Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 31,000 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 17.02.2026 auf 260,76 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 083,58 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 19,16 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete Zebra Technologies eine Marktkapitalisierung von 13,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

