NASDAQ Composite Index-Titel Zebra Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zebra Technologies-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Zebra Technologies-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das Zebra Technologies-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 497,62 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Zebra Technologies-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,201 Zebra Technologies-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 24.02.2026 auf 235,83 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 47,39 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -52,61 Prozent.

Zebra Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,37 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at