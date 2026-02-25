Zebra Technologies Aktie
WKN: 882578 / ISIN: US9892071054
|Zebra Technologies-Investition im Blick
|
25.02.2026 16:04:28
NASDAQ Composite Index-Titel Zebra Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zebra Technologies-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Das Zebra Technologies-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 497,62 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Zebra Technologies-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,201 Zebra Technologies-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 24.02.2026 auf 235,83 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 47,39 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -52,61 Prozent.
Zebra Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,37 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Zebra Technologies Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Zebra Technologies Corp.
|201,80
|1,03%
