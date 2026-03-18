NASDAQ Composite Index-Titel Zebra Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Zebra Technologies von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Zebra Technologies-Investment gewesen.

Am 18.03.2023 wurden Zebra Technologies-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 288,71 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,346 Zebra Technologies-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 72,41 USD, da sich der Wert einer Zebra Technologies-Aktie am 17.03.2026 auf 209,06 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 27,59 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Zebra Technologies belief sich zuletzt auf 10,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at