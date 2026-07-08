NASDAQ Composite Index-Titel Zebra Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Zebra Technologies-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Zebra Technologies-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Zebra Technologies-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 295,22 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,387 Zebra Technologies-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 07.07.2026 896,45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 264,65 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 10,35 Prozent verringert.

Zebra Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12,86 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at