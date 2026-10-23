Zions Bancorporation Aktie
WKN: 856942 / ISIN: US9897011071
|Zions Bancorporation-Investition im Blick
|
23.10.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel Zions Bancorporation-Aktie: Hätte sich ein Investment in Zions Bancorporation vor 5 Jahren inzwischen bezahlt gemacht?
Am 23.10.2021 wurden Zions Bancorporation-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Zions Bancorporation-Papier bei 66,39 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Zions Bancorporation-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,506 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 22.10.2026 auf 66,39 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 100,00 USD wert. Das entspricht einem Minus von Prozent.
Insgesamt war Zions Bancorporation zuletzt 9,58 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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