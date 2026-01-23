Zions Bancorporation Aktie

Zions Bancorporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856942 / ISIN: US9897011071

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Zions Bancorporation-Anlage? 23.01.2026 16:04:00

NASDAQ Composite Index-Titel Zions Bancorporation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zions Bancorporation von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Zions Bancorporation-Aktien verdienen können.

Am 23.01.2016 wurde die Zions Bancorporation-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Zions Bancorporation-Aktie 21,51 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,649 Zions Bancorporation-Aktien im Depot. Die gehaltenen Zions Bancorporation-Anteile wären am 22.01.2026 283,73 USD wert, da der Schlussstand 61,03 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 183,73 Prozent.

Der Börsenwert von Zions Bancorporation belief sich jüngst auf 9,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Zions Bancorporation

mehr Nachrichten

Analysen zu Zions Bancorporation

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Zions Bancorporation 49,88 -3,89% Zions Bancorporation

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:45 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
02:44 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen