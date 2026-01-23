Zions Bancorporation Aktie
WKN: 856942 / ISIN: US9897011071
|Profitable Zions Bancorporation-Anlage?
|
23.01.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Titel Zions Bancorporation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zions Bancorporation von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 23.01.2016 wurde die Zions Bancorporation-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Zions Bancorporation-Aktie 21,51 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,649 Zions Bancorporation-Aktien im Depot. Die gehaltenen Zions Bancorporation-Anteile wären am 22.01.2026 283,73 USD wert, da der Schlussstand 61,03 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 183,73 Prozent.
Der Börsenwert von Zions Bancorporation belief sich jüngst auf 9,10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Zions Bancorporation
Analysen zu Zions Bancorporation
Aktien in diesem Artikel
|Zions Bancorporation
|49,88
|-3,89%
