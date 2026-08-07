Zions Bancorporation Aktie
WKN: 856942 / ISIN: US9897011071
|Rentable Zions Bancorporation-Investition?
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07.08.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Titel Zions Bancorporation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zions Bancorporation von vor 10 Jahren eingebracht
Am 07.08.2016 wurde die Zions Bancorporation-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Zions Bancorporation-Papier 28,89 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 34,614 Zions Bancorporation-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 06.08.2026 2 443,06 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 70,58 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 144,31 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Zions Bancorporation bezifferte sich zuletzt auf 10,50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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