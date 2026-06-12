NASDAQ Composite Index-Titel Zions Bancorporation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zions Bancorporation von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Zions Bancorporation eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das Zions Bancorporation-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Zions Bancorporation-Anteile 27,99 USD wert. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Zions Bancorporation-Aktie investiert hat, hat nun 357,270 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 11.06.2026 23 737,05 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 66,44 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 137,37 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Zions Bancorporation belief sich zuletzt auf 9,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at