Zions Bancorporation Aktie
WKN: 856942 / ISIN: US9897011071
|Profitable Zions Bancorporation-Anlage?
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27.11.2026 16:03:34
NASDAQ Composite Index-Titel Zions Bancorporation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zions Bancorporation von vor 10 Jahren eingefahren
Am 27.11.2016 wurde die Zions Bancorporation-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 39,10 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 255,754 Zions Bancorporation-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2026 auf 62,62 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 015,35 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 60,15 Prozent.
Zions Bancorporation wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,05 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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