NASDAQ Composite Index-Titel Zions Bancorporation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zions Bancorporation von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Zions Bancorporation-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Zions Bancorporation-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Zions Bancorporation-Papier an diesem Tag 46,96 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Zions Bancorporation-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 212,947 Zions Bancorporation-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Zions Bancorporation-Papiers auf 61,79 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 158,01 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31,58 Prozent vermehrt.

Der Zions Bancorporation-Wert an der Börse wurde auf 9,07 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at