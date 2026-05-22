Zions Bancorporation Aktie
WKN: 856942 / ISIN: US9897011071
|Profitables Zions Bancorporation-Investment?
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22.05.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Titel Zions Bancorporation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zions Bancorporation von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Zions Bancorporation-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Zions Bancorporation-Papier an diesem Tag 46,96 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Zions Bancorporation-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 212,947 Zions Bancorporation-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Zions Bancorporation-Papiers auf 61,79 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 158,01 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31,58 Prozent vermehrt.
Der Zions Bancorporation-Wert an der Börse wurde auf 9,07 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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