Zions Bancorporation Aktie

Zions Bancorporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856942 / ISIN: US9897011071

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Hochrechnung 19.06.2026 16:04:09

NASDAQ Composite Index-Titel Zions Bancorporation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zions Bancorporation von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Zions Bancorporation-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Zions Bancorporation-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 48,33 USD wert. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Zions Bancorporation-Aktie investiert hat, hat nun 2,069 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 136,91 USD, da sich der Wert einer Zions Bancorporation-Aktie am 18.06.2026 auf 66,17 USD belief. Damit wäre die Investition um 36,91 Prozent gestiegen.

Zions Bancorporation wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,74 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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