Zions Bancorporation Aktie

Zions Bancorporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856942 / ISIN: US9897011071

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Langfristige Performance 20.03.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Titel Zions Bancorporation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zions Bancorporation-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Zions Bancorporation eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Zions Bancorporation-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Zions Bancorporation-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 25,21 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die Zions Bancorporation-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 396,668 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Zions Bancorporation-Aktie auf 54,28 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 531,14 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 115,31 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Zions Bancorporation belief sich zuletzt auf 8,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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