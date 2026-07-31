NASDAQ Composite Index-Titel Zions Bancorporation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zions Bancorporation-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Die Zions Bancorporation-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 52,15 USD. Bei einem Zions Bancorporation-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,918 Zions Bancorporation-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 30.07.2026 auf 69,46 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 133,19 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 33,19 Prozent.

Der Marktwert von Zions Bancorporation betrug jüngst 10,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at