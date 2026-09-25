Zions Bancorporation Aktie

Zions Bancorporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856942 / ISIN: US9897011071

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Profitabler Zions Bancorporation-Einstieg? 25.09.2026 16:04:00

NASDAQ Composite Index-Titel Zions Bancorporation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zions Bancorporation-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Zions Bancorporation-Aktie Anlegern gebracht.

Das Zions Bancorporation-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 60,25 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 165,975 Zions Bancorporation-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 426,56 USD, da sich der Wert eines Zions Bancorporation-Papiers am 24.09.2026 auf 62,82 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4,27 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Zions Bancorporation bezifferte sich zuletzt auf 9,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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