NASDAQ Composite Index-Titel Zions Bancorporation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zions Bancorporation-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Zions Bancorporation-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Zions Bancorporation-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 45,25 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die Zions Bancorporation-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 22,099 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 23.04.2026 auf 62,63 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 384,09 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 38,41 Prozent.

Zions Bancorporation erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at