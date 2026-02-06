NASDAQ Composite Index-Titel Zions Bancorporation-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Zions Bancorporation-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Zions Bancorporation-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 06.02.2023 wurde die Zions Bancorporation-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 54,10 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 184,843 Zions Bancorporation-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 852,13 USD, da sich der Wert einer Zions Bancorporation-Aktie am 05.02.2026 auf 64,12 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +18,52 Prozent.

Zions Bancorporation war somit zuletzt am Markt 9,49 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at