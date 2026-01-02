NASDAQ Composite Index-Titel Zions Bancorporation-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Zions Bancorporation-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Zions Bancorporation-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Zions Bancorporation-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 54,07 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,849 Zions Bancorporation-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 31.12.2025 auf 58,54 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 108,27 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 8,27 Prozent.

Jüngst verzeichnete Zions Bancorporation eine Marktkapitalisierung von 8,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

