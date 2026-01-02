Zions Bancorporation Aktie
WKN: 856942 / ISIN: US9897011071
|Zions Bancorporation-Investition
|
02.01.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Titel Zions Bancorporation-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Zions Bancorporation-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Zions Bancorporation-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 54,07 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,849 Zions Bancorporation-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 31.12.2025 auf 58,54 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 108,27 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 8,27 Prozent.
Jüngst verzeichnete Zions Bancorporation eine Marktkapitalisierung von 8,64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zions Bancorporationmehr Nachrichten
Analysen zu Zions Bancorporationmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Zions Bancorporation
|50,48
|1,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester ins Wochenende -- DAX letztlich etwas höher -- Wall Street schlussendlich uneins -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag zeigte sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr stärker. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechselten ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.