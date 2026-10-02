Zions Bancorporation Aktie

Zions Bancorporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856942 / ISIN: US9897011071

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Zions Bancorporation-Anlage unter der Lupe 02.10.2026 16:03:37

NASDAQ Composite Index-Titel Zions Bancorporation-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zions Bancorporation von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Zions Bancorporation-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 02.10.2016 wurde die Zions Bancorporation-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Zions Bancorporation-Papier letztlich bei 31,02 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Zions Bancorporation-Aktie investiert, befänden sich nun 3,224 Zions Bancorporation-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Zions Bancorporation-Papiere wären am 01.10.2026 201,97 USD wert, da der Schlussstand 62,65 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +101,97 Prozent.

Jüngst verzeichnete Zions Bancorporation eine Marktkapitalisierung von 9,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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