NASDAQ Composite Index-Titel Zions Bancorporation-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zions Bancorporation von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Zions Bancorporation-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Zions Bancorporation-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen Zions Bancorporation-Anteile letztlich bei 41,08 USD. Bei einem Zions Bancorporation-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 243,427 Zions Bancorporation-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Zions Bancorporation-Papiere wären am 18.12.2025 14 498,54 USD wert, da der Schlussstand 59,56 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 44,99 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Zions Bancorporation belief sich jüngst auf 8,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at