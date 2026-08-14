NASDAQ Composite Index-Titel Zions Bancorporation-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zions Bancorporation von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Zions Bancorporation-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 14.08.2025 wurde die Zions Bancorporation-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Zions Bancorporation-Anteile bei 53,77 USD. Bei einem Zions Bancorporation-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 185,977 Zions Bancorporation-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.08.2026 13 317,84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 71,61 USD belief. Damit wäre die Investition um 33,18 Prozent gestiegen.

Zions Bancorporation markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at