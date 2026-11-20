Zions Bancorporation Aktie
WKN: 856942 / ISIN: US9897011071
|Lukrative Zions Bancorporation-Anlage?
|
20.11.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Titel Zions Bancorporation-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zions Bancorporation-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Zions Bancorporation-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 65,41 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15,288 Zions Bancorporation-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2026 auf 62,24 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 951,54 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 4,85 Prozent eingebüßt.
Der Marktwert von Zions Bancorporation betrug jüngst 9,22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zions Bancorporation
Analysen zu Zions Bancorporation
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Zions Bancorporation
|55,50
|-1,77%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen letztlich im Sinkflug -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernahmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.