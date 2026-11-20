Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Zions Bancorporation-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 65,41 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15,288 Zions Bancorporation-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2026 auf 62,24 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 951,54 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 4,85 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von Zions Bancorporation betrug jüngst 9,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at