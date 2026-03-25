1-800-FLOWERS.COM Aktie
WKN: 924904 / ISIN: US68243Q1067
|1-800-FLOWERSCOM-Anlage
|
25.03.2026 16:04:13
NASDAQ Composite Index-Wert 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel hätte eine Investition in 1-800-FLOWERSCOM von vor 10 Jahren gekostet
Vor 10 Jahren wurde das 1-800-FLOWERSCOM-Papier feiertags-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 7,78 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 12,853 1-800-FLOWERSCOM-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der 1-800-FLOWERSCOM-Aktie auf 3,12 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 40,10 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 59,90 Prozent.
1-800-FLOWERSCOM wurde am Markt mit 199,68 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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