1-800-FLOWERS.COM Aktie
WKN: 924904 / ISIN: US68243Q1067
|Performance im Blick
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15.07.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Wert 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel hätte eine Investition in 1-800-FLOWERSCOM von vor 10 Jahren gekostet
1-800-FLOWERSCOM-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das 1-800-FLOWERSCOM-Papier an diesem Tag bei 9,57 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 104,493 1-800-FLOWERSCOM-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 402,30 USD, da sich der Wert eines 1-800-FLOWERSCOM-Papiers am 14.07.2026 auf 3,85 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 59,77 Prozent.
1-800-FLOWERSCOM markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 248,59 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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