1-800-FLOWERS.COM Aktie

1-800-FLOWERS.COM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924904 / ISIN: US68243Q1067

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Performance im Blick 15.07.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Wert 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel hätte eine Investition in 1-800-FLOWERSCOM von vor 10 Jahren gekostet

Bei einem frühen 1-800-FLOWERSCOM-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

1-800-FLOWERSCOM-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das 1-800-FLOWERSCOM-Papier an diesem Tag bei 9,57 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 104,493 1-800-FLOWERSCOM-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 402,30 USD, da sich der Wert eines 1-800-FLOWERSCOM-Papiers am 14.07.2026 auf 3,85 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 59,77 Prozent.

1-800-FLOWERSCOM markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 248,59 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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