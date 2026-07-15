NASDAQ Composite Index-Wert 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel hätte eine Investition in 1-800-FLOWERSCOM von vor 10 Jahren gekostet

1-800-FLOWERSCOM-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das 1-800-FLOWERSCOM-Papier an diesem Tag bei 9,57 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 104,493 1-800-FLOWERSCOM-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 402,30 USD, da sich der Wert eines 1-800-FLOWERSCOM-Papiers am 14.07.2026 auf 3,85 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 59,77 Prozent.

1-800-FLOWERSCOM markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 248,59 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at