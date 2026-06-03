NASDAQ Composite Index-Wert 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel hätte eine Investition in 1-800-FLOWERSCOM von vor 3 Jahren gekostet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie gebracht.

Das 1-800-FLOWERSCOM-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 8,11 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie investierten, hätten nun 123,305 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 578,91 USD, da sich der Wert eines 1-800-FLOWERSCOM-Anteils am 02.06.2026 auf 4,70 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -42,11 Prozent.

Zuletzt verbuchte 1-800-FLOWERSCOM einen Börsenwert von 291,94 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at