NASDAQ Composite Index-Wert 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel hätte eine Investition in 1-800-FLOWERSCOM von vor 5 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden 1-800-FLOWERSCOM-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der 1-800-FLOWERSCOM-Aktie betrug an diesem Tag 29,32 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 341,064 1-800-FLOWERSCOM-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen 1-800-FLOWERSCOM-Aktien wären am 17.03.2026 1 139,15 USD wert, da der Schlussstand 3,34 USD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 88,61 Prozent.

Alle 1-800-FLOWERSCOM-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 213,79 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at