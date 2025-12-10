1-800-FLOWERS.COM Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 1-800-FLOWERSCOM-Investment von vor einem Jahr verloren
Die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die 1-800-FLOWERSCOM-Anteile bei 8,21 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 121,803 1-800-FLOWERSCOM-Aktien. Die gehaltenen 1-800-FLOWERSCOM-Papiere wären am 09.12.2025 601,71 USD wert, da der Schlussstand 4,94 USD betrug. Die Abnahme von 1 000 USD zu 601,71 USD entspricht einer negativen Performance von 39,83 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von 1-800-FLOWERSCOM bezifferte sich zuletzt auf 236,80 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
