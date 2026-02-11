NASDAQ Composite Index-Wert 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in 1-800-FLOWERSCOM von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in 1-800-FLOWERSCOM-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 11.02.2023 wurden 1-800-FLOWERSCOM-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 9,86 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 10,142 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen 1-800-FLOWERSCOM-Papiere wären am 10.02.2026 43,10 USD wert, da der Schlussstand 4,25 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -56,90 Prozent.

1-800-FLOWERSCOM markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 259,50 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at