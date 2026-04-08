1-800-FLOWERS.COM Aktie
WKN: 924904 / ISIN: US68243Q1067
|1-800-FLOWERSCOM-Investment
|
08.04.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Wert 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in 1-800-FLOWERSCOM von vor 3 Jahren verloren
Vor 3 Jahren wurde das 1-800-FLOWERSCOM-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren 1-800-FLOWERSCOM-Anteile 11,35 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 881,057 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.04.2026 2 810,57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3,19 USD belief. Mit einer Performance von -71,89 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
1-800-FLOWERSCOM war somit zuletzt am Markt 205,56 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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