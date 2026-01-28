NASDAQ Composite Index-Wert 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte ein 1-800-FLOWERSCOM-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in 1-800-FLOWERSCOM-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurde das 1-800-FLOWERSCOM-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 6,33 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie investiert hätte, hätte er nun 157,978 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.01.2026 gerechnet (4,05 USD), wäre das Investment nun 639,81 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 36,02 Prozent verkleinert.

Alle 1-800-FLOWERSCOM-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 278,33 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at