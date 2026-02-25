1-800-FLOWERS.COM Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte ein 1-800-FLOWERSCOM-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das 1-800-FLOWERSCOM-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie bei 7,96 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 256,281 1-800-FLOWERSCOM-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 24.02.2026 4 158,29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3,31 USD belief. Die Abnahme von 10 000 USD zu 4 158,29 USD entspricht einer negativen Performance von 58,42 Prozent.
Der Börsenwert von 1-800-FLOWERSCOM belief sich zuletzt auf 206,79 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
