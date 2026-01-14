1-800-FLOWERS.COM Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte ein 1-800-FLOWERSCOM-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Am 14.01.2023 wurden 1-800-FLOWERSCOM-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 10,43 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das 1-800-FLOWERSCOM-Papier investiert hätte, hätte er nun 958,773 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des 1-800-FLOWERSCOM-Papiers auf 4,46 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 276,13 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 57,24 Prozent eingebüßt.
Zuletzt ergab sich für 1-800-FLOWERSCOM eine Börsenbewertung in Höhe von 294,27 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
