NASDAQ Composite Index-Wert 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte ein 1-800-FLOWERSCOM-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 01.07.2023 wurde die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des 1-800-FLOWERSCOM-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 7,80 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie investiert hat, hat nun 1 282,051 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 461,54 USD, da sich der Wert eines 1-800-FLOWERSCOM-Anteils am 30.06.2026 auf 3,48 USD belief. Damit wäre die Investition um 55,38 Prozent gesunken.

Der Marktwert von 1-800-FLOWERSCOM betrug jüngst 228,65 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at