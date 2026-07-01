1-800-FLOWERS.COM Aktie
WKN: 924904 / ISIN: US68243Q1067
|1-800-FLOWERSCOM-Anlage
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01.07.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Wert 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte ein 1-800-FLOWERSCOM-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 01.07.2023 wurde die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des 1-800-FLOWERSCOM-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 7,80 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie investiert hat, hat nun 1 282,051 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 461,54 USD, da sich der Wert eines 1-800-FLOWERSCOM-Anteils am 30.06.2026 auf 3,48 USD belief. Damit wäre die Investition um 55,38 Prozent gesunken.
Der Marktwert von 1-800-FLOWERSCOM betrug jüngst 228,65 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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