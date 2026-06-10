1-800-FLOWERS.COM Aktie
WKN: 924904 / ISIN: US68243Q1067
|Langfristige Performance
|
10.06.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Wert 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in 1-800-FLOWERSCOM von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit 1-800-FLOWERSCOM-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das 1-800-FLOWERSCOM-Papier bei 37,79 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 264,620 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 143,16 USD, da sich der Wert eines 1-800-FLOWERSCOM-Anteils am 09.06.2026 auf 4,32 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 1 143,16 USD, was einer negativen Performance von 88,57 Prozent entspricht.
Alle 1-800-FLOWERSCOM-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 283,46 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu 1-800-FLOWERS.COM Inc.
|
10.06.26
|NASDAQ Composite Index-Wert 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in 1-800-FLOWERSCOM von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
03.06.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
03.06.26
|Anleger in New York halten sich zurück: So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Nachmittag (finanzen.at)
|
03.06.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
03.06.26