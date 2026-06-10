1-800-FLOWERS.COM Aktie

1-800-FLOWERS.COM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924904 / ISIN: US68243Q1067

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Langfristige Performance 10.06.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Wert 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in 1-800-FLOWERSCOM von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in 1-800-FLOWERSCOM gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit 1-800-FLOWERSCOM-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das 1-800-FLOWERSCOM-Papier bei 37,79 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 264,620 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 143,16 USD, da sich der Wert eines 1-800-FLOWERSCOM-Anteils am 09.06.2026 auf 4,32 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 1 143,16 USD, was einer negativen Performance von 88,57 Prozent entspricht.

Alle 1-800-FLOWERSCOM-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 283,46 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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