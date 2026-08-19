1-800-FLOWERS.COM Aktie
WKN: 924904 / ISIN: US68243Q1067
|Rentable 1-800-FLOWERSCOM-Anlage?
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19.08.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Wert 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in 1-800-FLOWERSCOM von vor einem Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr wurde die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren 1-800-FLOWERSCOM-Anteile an diesem Tag 5,46 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 18,315 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.08.2026 gerechnet (4,02 USD), wäre die Investition nun 73,63 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 26,37 Prozent verringert.
Alle 1-800-FLOWERSCOM-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 257,74 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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