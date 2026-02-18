NASDAQ Composite Index-Wert 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte eine 1-800-FLOWERSCOM-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen 1-800-FLOWERSCOM-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurde die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das 1-800-FLOWERSCOM-Papier bei 31,38 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 31,867 1-800-FLOWERSCOM-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 17.02.2026 auf 3,41 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 108,67 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 89,13 Prozent verkleinert.

1-800-FLOWERSCOM wurde jüngst mit einem Börsenwert von 227,88 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at