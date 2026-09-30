NASDAQ Composite Index-Wert 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte eine 1-800-FLOWERSCOM-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde das 1-800-FLOWERSCOM-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie an diesem Tag bei 30,51 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 3,278 1-800-FLOWERSCOM-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 8,52 USD, da sich der Wert eines 1-800-FLOWERSCOM-Papiers am 29.09.2026 auf 2,60 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 91,48 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von 1-800-FLOWERSCOM belief sich zuletzt auf 169,55 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at