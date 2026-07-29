1-800-FLOWERS.COM Aktie
WKN: 924904 / ISIN: US68243Q1067
|Frühes Investment
|
29.07.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Wert 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in 1-800-FLOWERSCOM von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der 1-800-FLOWERSCOM-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 8,23 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das 1-800-FLOWERSCOM-Papier investiert hätte, befänden sich nun 12,151 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 48,12 USD, da sich der Wert einer 1-800-FLOWERSCOM-Aktie am 28.07.2026 auf 3,96 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 51,88 Prozent.
1-800-FLOWERSCOM erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 245,41 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!