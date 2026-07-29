NASDAQ Composite Index-Wert 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in 1-800-FLOWERSCOM von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in 1-800-FLOWERSCOM-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der 1-800-FLOWERSCOM-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 8,23 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das 1-800-FLOWERSCOM-Papier investiert hätte, befänden sich nun 12,151 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 48,12 USD, da sich der Wert einer 1-800-FLOWERSCOM-Aktie am 28.07.2026 auf 3,96 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 51,88 Prozent.

1-800-FLOWERSCOM erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 245,41 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at