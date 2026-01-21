1-800-FLOWERS.COM Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in 1-800-FLOWERSCOM von vor 5 Jahren bedeutet
Am 21.01.2021 wurde das 1-800-FLOWERSCOM-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 31,80 USD. Bei einem 1-800-FLOWERSCOM-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,145 1-800-FLOWERSCOM-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 4,46 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14,03 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 85,97 Prozent.
Am Markt war 1-800-FLOWERSCOM jüngst 303,29 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
