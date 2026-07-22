1-800-FLOWERS.COM Aktie
WKN: 924904 / ISIN: US68243Q1067
|Profitables 1-800-FLOWERSCOM-Investment?
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22.07.2026 16:04:18
NASDAQ Composite Index-Wert 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in 1-800-FLOWERSCOM von vor einem Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr wurden 1-800-FLOWERSCOM-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die 1-800-FLOWERSCOM-Anteile bei 6,65 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1 503,759 1-800-FLOWERSCOM-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 21.07.2026 6 315,79 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4,20 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 36,84 Prozent vermindert.
Zuletzt verbuchte 1-800-FLOWERSCOM einen Börsenwert von 271,18 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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