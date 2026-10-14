NASDAQ Composite Index-Wert 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in 1-800-FLOWERSCOM von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen 1-800-FLOWERSCOM-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen 1-800-FLOWERSCOM-Anteile an diesem Tag bei 4,32 USD. Bei einem 1-800-FLOWERSCOM-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2 314,815 1-800-FLOWERSCOM-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 995,37 USD, da sich der Wert eines 1-800-FLOWERSCOM-Papiers am 13.10.2026 auf 2,59 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 40,05 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von 1-800-FLOWERSCOM bezifferte sich zuletzt auf 169,97 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at