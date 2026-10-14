1-800-FLOWERS.COM Aktie
WKN: 924904 / ISIN: US68243Q1067
|1-800-FLOWERSCOM-Anlage
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14.10.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in 1-800-FLOWERSCOM von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurde die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen 1-800-FLOWERSCOM-Anteile an diesem Tag bei 4,32 USD. Bei einem 1-800-FLOWERSCOM-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2 314,815 1-800-FLOWERSCOM-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 995,37 USD, da sich der Wert eines 1-800-FLOWERSCOM-Papiers am 13.10.2026 auf 2,59 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 40,05 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von 1-800-FLOWERSCOM bezifferte sich zuletzt auf 169,97 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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