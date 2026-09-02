NASDAQ Composite Index-Wert 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in 1-800-FLOWERSCOM von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in 1-800-FLOWERSCOM-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 32,59 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 306,843 1-800-FLOWERSCOM-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 01.09.2026 1 055,54 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3,44 USD belief. Damit wäre die Investition 89,44 Prozent weniger wert.

Der Marktwert von 1-800-FLOWERSCOM betrug jüngst 234,49 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at