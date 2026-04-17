NASDAQ Composite Index-Wert 1st Source-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 1st Source-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in 1st Source-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Das 1st Source-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 33,06 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das 1st Source-Papier investiert hätte, befänden sich nun 302,480 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 16.04.2026 auf 72,54 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 941,92 USD wert. Mit einer Performance von +119,42 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war 1st Source zuletzt 1,80 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at