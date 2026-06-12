NASDAQ Composite Index-Wert 1st Source-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 1st Source von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die 1st Source-Aktie gebracht.

Am 12.06.2016 wurde die 1st Source-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der 1st Source-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 33,20 USD. Bei einem 1st Source-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 30,120 1st Source-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen 1st Source-Aktien wären am 11.06.2026 2 344,28 USD wert, da der Schlussstand 77,83 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 134,43 Prozent angezogen.

1st Source erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at