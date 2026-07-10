NASDAQ Composite Index-Wert 1st Source-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 1st Source von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die 1st Source-Aktie Anlegern gebracht.

Die 1st Source-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das 1st Source-Papier 32,26 USD wert. Bei einem 1st Source-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 309,981 1st Source-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 09.07.2026 auf 81,15 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25 154,99 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 25 154,99 USD entspricht einer Performance von +151,55 Prozent.

1st Source markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at